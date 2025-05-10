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Haber Merkezi

Başıboş köpeklerin yol açtığı tehlikeler devam ederken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil'in sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamaları kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Sera Kadıgil'in açıklamaları, sokak hayvanları tarafından saldırıya uğrayan vatandaşların aileleri tarafından da tepki topluyor.

Bu kez Sera Kadıgil, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik iptal talebinin görüşüleceği Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde yaptığı basın açıklaması ile gündem oldu.

"BÜTÜN KÖPEKLER ADINA SESLENİYORUM"

AYM önünde mikrofonu alan Sera Kadıgil, köpekler adına açıklamada bulundu.

Kadıgil'in açıklaması sırasında "Bütün köpekler adına sesleniyorum" ifadesinde bulunması dikkat çekti.

"BURADAN ANAYASA MAHKEMESİ ÖNÜNDEN SESLENİYORUM"

"Bütün köpekler adına sesleniyorum" diyen Kadıgil, devamında şu sözleri sarf etti: