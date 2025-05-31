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Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) soruşturmada 3 kişi daha etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilirken, soruşturmada itirafçı olanların sayısı 7'ye yükseldi.

Başsavcılığın açıklamasına göre; 23 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile, 27 Mayıs’ta dördüncü dalga operasyonuyla tutuklanan Güngör Gürman, alınan ek ifadeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda “etkin pişmanlık” hükümlerine uygunluk gösterdikleri gerekçesiyle serbest bırakıldı.

HUKUKÇU UZMAN, İTİRAFÇILARIN DURUMU VE ETKİN PİŞMANLIĞI DEĞERLENDİRDİ

Av. Serdar Tokdemir, İBB'deki yolsuzluk soruşturmasındaki itirafçıların durumunu hukuki boyutuyla değerlendirdi.

TRT Haber’de Fuat Kozluklu’nun sorularını yanıtlayan Avukat Serdar Tokdemir, “etkin pişmanlık” ifadelerinin soruşturmaya etkisini anlattı.

"ETKİN PİŞMANLIK AÇIKLAMALARI SÜREBİLİR"

Hukukçu Serdar Tokdemir, süreci hukuksal düzlemde açıklayarak, "etkin pişmanlıkların" bundan sonraki süreçte de görülebileceğine değindi.

"YENİ İTİRAFÇI ÇIKMASI DOSYANIN DERİNLEŞTİĞİNİ GÖSTERİR"

Tokdemir, kendisine yöneltilen soru üzerine yeni itirafçıların hukuki açıdan durumunu şu sözlerle şöyle dile getirdi:

Yeni itirafçıların çıkması, soruşturmanın gelişen ve derinleşen bir dosya olduğunu gösterir. Zaten itirafçılar la ilgili de Türk Ceza ve Ceza Mahkemesi Kanunu da atıfta bulunuyor.

"DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞİYOR, DERİNLEŞİYOR"

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiler için soruşturmanın seyrini değiştiren kişiler deniyor. İtirafçılar sadece bildiklerini anlatmanın yanı sıra aynı zamanda örgütün çözülmesine yardım ediyor.

"ÖRGÜT VURGUSU" SORULDU

Bu aşamada Fuat Kozluklu’nun “Neden örgüt vurgusu yapıyorsunuz? Henüz soruşturma aşamasında değil mi?” sorusunu ise Serdar Tokdemir, şöyle yanıtladı:

Örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. Bu iş artık olağan şüpheli durumundan çıkmıştır. Çünkü basit suçla ilerleyen bir dosya değil. Bayağı kilit isimlerin etkin pişmanlıktan faydalandığı ve dosyanın özelinde çok ciddi bilgilerin sunulduğu, MASAK raporlarıyla da desteklenen bir çok basına yansıyan Savcılığın bilgilendirme tutanağında bulunan onlarca durum var.

"ARTIK BU DOSYA BASİT BİR ŞÜPHENİN ÖTESİNDE"

Dolayısıyla artık bu dosya basit bir şüphenin ötesindedir. Bu itirafçılar daha önce soruşturma kapsamına girmemiş ve olayların dosyaya dahil edilmesini sağlayarak dosyayı da genişletebilir.

"DOSYAYA CİDDİ KATKILAR SAĞLADIKLARINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bugün Eyüp Subaşı ile birlikte bugün etkin pişmanlıktan yararlanan Kabil Taşçı ve Güngör Gürman’ın etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye olmaları aslında dosyaya da ciddi katkılar sağladıkları ve bu ifadelerin Savcılık tarafından ‘genişleme gerekçesi’ olarak da değerlendirildiği düşünüyorum.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAN YA DÜŞÜK CEZA ALIR YA DA HİÇ CEZA ALMAZ"

Zaten TCK’nın 221’inci maddesinde de örgütlü suçlarda etkin pişmanlık beyanı verilirse failin cezasında indirime de gidilebilir, tamamen ceza da dosyadaki duruma ve sunduğu delile göre de ortadan kaldırılabilir.

ÖRGÜTLÜ SUÇ DOSYASI

Serdar Tokdemir, dosyaya her gün yeni bir delil girdiğini, dosyanın yüklü bir şemaya doğru evrildiğini gördüklerini belirterek, "Zaten dosyadaki iddialardan biri de çıkar amaçlı suç örgütü kurmak. Bu örgütlü dosyaya giriyor ve Savcılık bu yönde yürütüyor." dedi.

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"CHP'YE KAYYUM ATANABİLİR"

CHP’li tartışmalı kurultaya ilişkin açıklamalarda bulunan Tokdemir, rüşvet karşılığı oy kullanıldığına dair iddiaların belgeyle ispatlanması halinde, kurultayın iptal edilebileceğini söyledi. Siyasi Partiler Yasası uyarınca dava açılabileceğini belirten Tokdemir, bu süreç sonunda CHP’ye kayyum atanmasının da hukuken mümkün olabileceğine dikkat çekti.