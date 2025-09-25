Abone ol: Google News

Serdar Tokdemir: İş Bankası'nın hisseleri acilen hazineye devredilmeli

CHP'nin içinde bulunduğu sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Serdar Tokdemir, "CHP, Atatürk'ün çizgisinden sapmış. İş Bankası'nın hisseleri acilen hazineye devredilmeli" ifadelerini kullandı.

Yayınlama Tarihi: 25.09.2025 01:02

Şaibeli kurultaylar, delegelere pavyonlarda dağıtılan paralar, yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları...

Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor.

Hukukçu Serdar Tokdemir, TGRT Haber'de ekranlara gelen Taksim Meydanı programında CHP'de yaşananlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"CHP, ATATÜRK'ÜN ÇİZGİSİNDEN SAPMIŞ"

Delegelerin iradelerinin sakatlandığını vurgulayan Tokdemir, mutlak butlan kararının çıkacağını belirtti.

45 yıllık CHP'lilerin bile 'öz yurdunda garip' olduğunu kaydeden Tokdemir, cumhuriyet başsavcılığına çağrıda bulunarak, "CHP, Atatürk'ün çizgisinden sapmış. Acilen 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu devreye koysunlar. Başta İş Bankası'nın hisseleri olmak üzere acilen hazineye devredilmeli. Her şeyi yapacaksın. Günün sonunda da 'Biz Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin" şeklinde konuştu.

