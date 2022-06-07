Sergey Lavrov 7 Haziran'da Türkiye'ye geliyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Lavrov'un 7-8 Haziran arasında çalışmalar yürütmek üzere Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş, olası bir gıda krizi riskini de beraberinde getirdi. Konu hakkında taraflar arsasındaki uzlaşının sağlanması için diplomatik anlamda uzun uğraşlar verildi. Savaş süreci boyunca Türkiye, iki taraf arasındaki iletişimde önemli bir rol üstlendi.

Çalışmalar neticesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gıda krizinin çözümü görüşmeleri için Türkiye’ye geleceği tarih kesinleşti.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 7-8 Haziran 2022 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Çavuşoğlu ve Akar’ın, Lavrov ile görüşmesi bekleniyor

Lavrov’un önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ardından ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesi bekleniyor.

Ayrıca tahıl krizinin yanı sıra, Suriye ve Rusya-Ukrayna Savaşı konuları da görüşülmesi beklenen konular arasında.

Suriye’deki harekat nedeniyle, ziyaret öne çekildi

Bakan Çavuşoğlu, ‘Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu’ programında yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, “Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. Çarşamba günü (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara’ya geliyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Kuleba ile sürekli temas halindeyiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Ziyaretin öne çekilmesinin sebebinin ise Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği yeni harekat olduğu belirtildi.