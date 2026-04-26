Serkan Kalemciler'den Mustafa Çiftçi'ye çakar kullanımına düzenleme talebi

İstanbul Basın Buluşması kapsamında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Çiftçi gündeme ilişkin değerlendirmelerini yaptığı toplantıda, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"TUZAK RADAR" UYGULAMASININ SONLANMASI KONUSUNDA TEŞEKKÜR

Toplantıya katılım sağlayan Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye göreve geldikten sonra ele alınan bazı konularla ilgili teşekkürlerini ileterek, özellikle vatandaşın rahatsızlık duyduğu ve trafikte ayrıcalık sembolü haline gelen araçlardaki çakar kullanımına değindi.

Sözlerine İçişleri Bakanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Kalemciler, Çiftçi'nin göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu konulara ilişkin duyulan memnuniyeti ve takdiri iletti.

Özellikle trafikte radar uygulamalarında görülen "tuzak kurma" algısının Mustafa Çiftçi'nin göreve gelmesinden sonra ortadan kalktığını vurgulayan Serkan Kalemciler, "Neşter tabir edilen hareketleriniz var işte hız tabelaları, EDS ile ilgili yaklaşımlarınız, teşekkür ediyorum vatandaş olarak." dedi.

VATANDAŞ ÇAKARLI ARAÇLARIN TACİZİNDEN RAHATSIZ

Daha sonra çakarlı araç konusuna değinen Kalemciler, "Benim de çok taktığım bir konu bu; çakarlı araç mevzusu." diyerek İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye şunları iletti:

Şimdi bu çakarlı araç mevzusu, toplumun büyük kısmını inanılmaz öfkelendiriyor. Vermişsiniz koruma kararı, o koruma kararına bağlı olarak da çakarlı araçla, gazeteci arkadaşlarımın da birçoğu kullanıyor.



Ben bu arada bir medya sahibiyim, 21 senedir sektörün içindeyim, daha da eskisi 30 senedir bu alandayım, hiç böyle bir talebim olmadı. Kullananlara saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum.



İnsanlar çok üzülüyorlar, insanlar çok nefret doluyorlar. Yani iğneyle kazılanları bizböyle kepçelerle, kazanlarla veriyoruz.



Elbette çakar kullanımı gerekebilir, çakar kullanımı ile alakalı belki bir yönetmelik.

Çakarlı araçların trafikte vatandaşı taciz ettiğini belirten Kalemciler, Çamlıca Camii otoparkında yaşadığı bir durumu da aktararak; "Dün Çamlıca Camii'nin otoparkından çıkıyoruz, icazet programını görmeye gitmek istedik. Yahu adam otoparkta nasıl sirene basıyor, indim arabadan aşağıya "Ne yapıyorsun" dedim ya, işte "Çıkacağız, biz protokolüz", bana ne protokolden ya ikimiz de bu kapıdan çıkacağız." dedi ve çakar sahiplerinin her yerde ayrıcalık beklentisi içerisinde olmasının vatandaşta oluşturduğu rahatsızlığı vurguladı.

Sözlerine kendi adına teşekkür ederek son veren Serkan Kalemciler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bu konuya el atılması gerektiğini belirterek son verdi.

