Sevan Nişanyan, son yaptığı yayınında tüm dünyanın örnek alarak baktığı Türkiye'nin askeri gücüne övgüler yağdırdı.
Türkiye'nin askeri açıdan güçlü olduğunu söyleyen Nişanyan, çevresindeki ülkelerin ise tükenmiş durumda olduğunu söyledi.
Türkiye'nin kalkınmasını da değerlendiren Nişanyan, şöyle dedi:
"TÜRKİYE GÜÇLÜ"
Askeri açıdan Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü. Çevre ülkelerin hepsi tükenmiş durumda.
"TÜRKİYE EKONOMİK AÇIDAN DA BAŞARLI"
Türkiye ekonomik açıdan dünyanın en başarılı ülkelerinden biri şu anda. 15 yıllık dönemde yüzde 128 kalkınma görünüyor ki mesela İtalya’da -yüzde 22, Yunanistan -yüzde 48, Çin yüzde 110 göstermiş.
"TÜRKİYE SİLAH SANAYİİ KONUSUNDA BİR NUMARA"
Yani Türkiye’nin kalkınma hızı Çin’den daha yüksek. Gerçekten bir kalkınma var. Eskiden Türkiye’nin tek şeyi inşaat sektörüydü şu anda silah sanayii konusunda bütün yakın Doğu ve Avrupa’nın bir numarası haline gelmiş durumda. Bu önemsiz bir hadise değil.
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