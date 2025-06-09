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Haber Merkezi

Sevan Nişanyan, son yaptığı yayınında tüm dünyanın örnek alarak baktığı Türkiye'nin askeri gücüne övgüler yağdırdı.

Türkiye'nin askeri açıdan güçlü olduğunu söyleyen Nişanyan, çevresindeki ülkelerin ise tükenmiş durumda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınmasını da değerlendiren Nişanyan, şöyle dedi:

"TÜRKİYE GÜÇLÜ"

Askeri açıdan Türkiye hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü. Çevre ülkelerin hepsi tükenmiş durumda.

"TÜRKİYE EKONOMİK AÇIDAN DA BAŞARLI"

Türkiye ekonomik açıdan dünyanın en başarılı ülkelerinden biri şu anda. 15 yıllık dönemde yüzde 128 kalkınma görünüyor ki mesela İtalya’da -yüzde 22, Yunanistan -yüzde 48, Çin yüzde 110 göstermiş.

"TÜRKİYE SİLAH SANAYİİ KONUSUNDA BİR NUMARA"