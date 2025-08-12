Sevda Türküsev: Millete donu kıyafet diye yutturmaya çalışıyorsunuz

SEVDA TÜRKÜSEV'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kadınların son dönemde giydiği açık kıyafetler üzerinden hararetli bir "ahlak" tartışması var.

Konu Diyanet hutbelerine bile taşınırken İstanbul'da yaşanan bir olay, Türkiye'nin gündemine oturdu.

BAHÇELİEVLER'DE GÜNDEM OLAN KAVGA

Genç bir kız, açık kıyafetleri nedeniyle kendisini uyaran bir kadınla kavga etti.

"Çoluğumuz çocuğumuz var" tepkisiyle genç kızla kavga eden kadının o anları kameralara yansırken, tartışma da devam ediyor.

Olay gündemdeki yerini korurken Sevda Türküsev, Ensonhaber YouTube kanalındaki programının yeni bölümünde bu konuya değindi.

"DONLA SOKAĞA ÇIKMIŞ"

Açık giyimi eleştiren Türküsev, şu ifadeleri kullandı:

"Bahçelievler'deki kızın üstünde kıyafet yoktu. Donla sokağa çıkmış. İnce ip askılı atlet, üzerinde erkeklerin giydiği şortun daha kısası... Ayağa kalktığı zaman bir donla sokakta yürüyor.

Kadının biri de müdahale ediyor. Biraz haddini aşıyor, o ayrı bir konu...

İnsan bunu ancak kocasının yanında giyer. İnsan bunu belki kız arkadaşının yanında, biz onun yanında bile giymeyiz. İnsan bunu babasının yanında zaten hiç giyemez.

"AHLAKİ ZAFİYET"

Bu nasıl bir utanmazlık, bu nasıl bir arlanmazlık. Yatak kıyafetini sokakta giymeye çekinmeyecek bir ahlaki zafiyet söz konusu.

Ben senin poponu, göğüslerini, kıvrımlarını görmek zorunda mıyım? Midemiz bulanıyor artık. Kadın olarak bulanıyor. Erkekler kadın eti görmekten bıktı. Bu kıyafet değil teşhircilik.

"DONU KIYAFET DİYE YUTTURMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Bu caddede de olmamalı, Nişantaşı'nda da olmamalı.

Siz bu millete, donu 'kıyafet' diye yutturmaya çalışıyorsunuz. Ama öbür taraftan tesettürlü kadınları yobaz, gerici diye topluma pompalamaya çalışıyorsunuz. Hangisi etik."