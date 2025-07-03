Sevda Türküsev'den muhaliflere 'koyun' cevabı

Sevda Türküsev'in gündemi yorumladığı bölümün tamamını izlemek için tıklayın!

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Sevda Türküsev yorumluyor!

Salı ve perşembe günleri yeni bölümlerle Ensonhaber YouTube kanalında izleyicilerin karşısına çıkan Sevda Türküsev, ikinci bölümde yine çok tartışılacak yorumlar yaptı.

Siyasetten magazine birçok konuyu yorumlayan Sevda Türküsev, muhaliflerin yıllardır dilinden düşürmediği 'koyun' göndermelerine de çok sert cevap verdi.

Sevda Türküsev, şunları söyledi:

"Ekmeleddin İhsanoğlu'nu gösterdiler. Tıpış tıpış gidip oy verdiler.

Selahattin Demirtaş saz çalıyor diye 1 oy HDP'ye 1 oy CHP'ye dediler. Sorgulamadan oy verdiler.

Akabinde Kılıçdaroğlu, bugün yerin dibine sokuyorlar adamı ama gidip herkes oy verdi.

Şimdi de istikamet olarak İmamoğlu'nu gösteriyorlar.

Ondan sonra diyorlar ki bunlar koyun. Kusura bakmayın ama güdülen biz miyiz? Siz misiniz? Bir karar verin.

Bak bugün CHP, Tayyip Erdoğan'ı aday göstersin. Gider ona da oy verirler. Çünkü beyinleri durmuş durumda."