Şevval Şahin ile Şeyma Subaşı'dan Regaip Kandili paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde kamuoyunun yakından tanıdığı birçok isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gerçekleştirilen operasyonlarda; Danla Bilic, Mümmine Senna Yıldız, Aleyna Tilki ve İrem Sak gibi ünlü isimler gözaltına alındı.

Aynı operasyonda ismi geçen ancak yurt dışında oldukları belirlenen, aralarında Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'nın da bulunduğu bazı ünlü isimlere yönelik ise yakalama kararı çıkarıldı.

ŞAHİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Şevval Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İNGİLTERE'DEYİM, DÖNÜNCE GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

"Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye, İngiltere’ye gelmiştim.

Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese."

ŞEYMA'DAN YENİ AÇIKLAMA

Hakkında çıkan yakalama kararı sonrası yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Şeyma Subaşı, yeni bir açıklamada bulundu.

"BELKİ DE BU DÖNEM BENİM İÇİN BİR TEMİZLENME ZAMANIDIR"

Şeyma Subaşı 'Çok yakında ülkeme dönüyorum' deyip şu ifadeleri kullandı:

Bu süreçten kaçmıyorum tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim.



Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller. Hepimizin sınavları var. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır.