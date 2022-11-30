Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı

Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı

30 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, Bakan Varank ile Savunma Sanayii Başkanı Demir, Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi olarak her yıl “Siber Güvenlik Haftası” kapsamında Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı gerçekleştirildi.

Küresel düzeyde alanında uzman çok sayıda konuşmacıyı ağırlayan etkinlik kapsamında, Türkiye’de Yerli ve Millî Siber Güvenlik adına faaliyet gösteren üye firmalar da bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Siber Güvenlik Haftası ve Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'na katılan isimler arasında yer aldı.

30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek

2020 yılında Siber Güvenlik Haftası’nın ilki gerçekleştirilerek Türkiye’de Siber Güvenlik konusunda farkındalık yaratmak, Yerli ve Millî Ekosistemi geliştirmek amacıyla yola çıkıldı.

Yeni Dünyanın Yeni Kuralları: Sınırların Ötesinde Siber Güvenlik teması ile 3’üncü kez gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl 30 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında ATO Congresium Kongre ve Fuar Merkezi’nde devam edecek.

Konuşmalar, paneller, özel oturumlar, kariyer günleri…

Etkinlik, başta kamu ve özel sektörünün yöneticileri olmak üzere yurt içi ve yurt dışından davet edilen akademisyenler ve küresel ölçekli firma temsilcilerinin de katılacağı konuşmalar, paneller, özel oturumlar ve siber güvenlik alanında kariyer hedefleyenler için gerçekleştirilecek olan kariyer günü ile dolu dolu geçecek.

1 Aralık Perşembe gerçekleştirilecek 7 konuşma ve 2 panel şu şekilde:

Siber Fiziksel Sistemlerin Güvenliği (panel)

Sürdürülebilir Siber Kültür ve Tasarım ile İnsan Merkezli Güvenlik

Güncel Siber Trendler ve Almamız Gereken Aksiyonlar

Siber Güvenlikte Yapay Zekâ: Yararları ve Dezavantajları

Havacılık ve Siber Güvenlik Siber Uzayda Sorumlu Devlet Davranışını Geliştirmenin Yolu

Fintech ve E-Ticaret Güvenliği

Kariyer günü olarak planlanan 2 Aralık’ta gerçekleştirilecek 1 panel ve 4 konuşma ise şöyle:

Siber Kariyer Konuşmaları Siber Geleceği Şekillendirenler (panel)

Siber Güvenlik Ekosisteminin Güçlendirilmesi-Kalkınma Ajansları-Siber Vatan Programı

Siber Sohbetler: Sıfırdan Bir Siber Kahramana Nasıl Dönüşülür: Siber Güvenlikte Kariyer Yolu