Yaz aylarının gelmesiyle birlikte bunaltıcı sıcaklar da başladı.
Haziran ayının gelişiyle birlikte iyice etkisini gösteren kavurucu sıcaklar zaman zaman zor anlar yaşatıyor.
Öyle ki yurdun bazı noktalarında serinlemeden durmak oldukça zor.
Toplu taşımada klima sorunu patlak verdi
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar da ya klimalı alanları tercih ediyor ya da güneşin en yakıcı olduğu saatlerde evinde kalmayı seçiyor.
Ancak durum her gün toplu taşımayla işlerine giden vatandaşlar için farklı.
Toplu taşıma araçlarıyla işlerine gidenler için sıcakların gelişi ayrı bir sorun haline gelmeye başladı.
Vatandaşlarla sürücüler tartışıyor
Öyle ki İstanbul'da son olarak Maltepe'de, seyir halinde olan bir İETT otobüsünde şoför ve yolcular arasında klima krizi yaşandı.
Yolcular ve otobüs şoförü arasında çıkan sözlü tartışmada şoför, yolculara "İnin arkadaşlar çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.
Hal böyle olunca İstanbul'da İETT'den toplu ulaşım araçlarıyla ilgili hamle geldi.
Klima talimatı verildi
Görevlilere verilen talimatlara göre bundan sonra tüm araçlarda klimaların açık olması istendi.
Böylelikle toplu taşıma kullanan vatandaşlar biraz olsun rahatlayacak ve daha konforlu bir ulaşıma sahip olacak.
Denetimler başladı
Ayrıca toplu ulaşım araçlarındaki klima açılmasıyla ilgili denetimlerin başladığı da aktarıldı.
Gün içerisinde klima denetimine çıkan ekipler, yeterli randımanda çalışmayan otobüslere gerekli cezai işlem uyguluyor.
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