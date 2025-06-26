Sıcaktan bunalan İstanbullular kendini boğazın serin sularına attı

İstanbul’da yaz mevsimi etkisini göstermeye başladı.

Termometrelerin 39 dereceye ulaştığı megakentte sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için deniz kenarlarını tercih etti.

Beşiktaş’taki Bebek Parkı, sıcak havanın etkisinden kaçmak isteyenlerle doldu.

Kimisi Boğaz’ın serin sularına atladı, kimisi de ağaç gölgelerinde ya da fıskiyelerin altında serinlemeye çalıştı.

Sahilde güneşlenenler ve yürüyüş yapanlar da yoğunluktaydı.

'YAZ KIŞ DENİZE GİRİYORUZ'

Aydın Aydıner, Bebek Parkı’nda düzenli olarak denize girenlerden biri.

Su sıcaklığını takip ederek yüzmeye geldiklerini belirten Aydıner şunları söyledi:

'Bugün deniz sıcaklığı 21 derece. Biz burada yaz kış demeden yüzüyoruz. Biz denize girerken yanımızda termometre getiriyoruz. Deniz 4 derecelerdeyken girmeye başladık. Şimdi 22 derece bizim için su sıcak. Dışarıda yanıyorsunuz, suyun içine girince üşüyorsunuz. Burası yazın çok temiz olduğu için yoğun oluyor. Ben burada 7-8 senedir yüzüyorum. Hiçbir enfeksiyon, hiçbir mikrop kapmadım. Bu koyun özelliği tertemiz olması.'

'KARADENİZ’E GÖRE ÇOK DAHA SERİN'

Şaban Oğuz isimli bir başka vatandaş ise Boğaz’daki suyun Karadeniz’e kıyasla daha serin olduğunu söyledi:

Bir hafta önce Karadeniz kıyısında denize girdim. Karaburun‘da suya girdim, deniz sıcaklığı oralarda 18-19 derecelerdeydi. Buralarda ise 14-15 dereceleri gördük. Şu an burasının suyu Karadeniz'e göre çok çok daha serin ve çok daha keyif alıyoruz. Çünkü sürekli akıntı var.

'YAZ GEÇ GELDİ, TEMMUZ VE AĞUSTOS ÇOK DAHA SICAK OLACAK'

Kamuran Demir ise sıcak havaların etkisini artırdığını belirtti. D

enize girerek serinlediklerini aktaran Demir şöyle konuştu: