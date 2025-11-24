Sıfır Atık Vakfı, COP30’da Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu dünyaya tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya’nın Belém kentinde 10–21 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP30, bu yıl da dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, akademiyi ve sivil toplumu bir araya getirdi.

Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ICLEI (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Ağı) ile iş birliği içerisinde küresel düzeydeki iklim müzakerelerinin en önemli platformu olan COP30’da özel bir povilyon kurarak Türkiye’nin sıfır atık vizyonunu uluslararası kamuoyu ile buluşturdu. Pavilyon, farklı ülkelerden bakanlık temsilcileri, yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, gençlik ağları ve sivil toplum temsilcileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, COP30’daki varlığıyla hem Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele kararlılığını hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik somut adımlarını görünür kıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş’ın’da katıldığı COP30’da Türkiye’nin güncellenen Ulusal Katkı Beyanı (NDC) paylaşıldı.

Bakan Kurum, COP30’da yaptığı konuşmasında, “Ulusal Katkı Beyanımız yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz” dedi. Konuşmasında Sıfır Atık Hareketi kurucusu Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkür eden Bakan Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliği ve sıfır atık eksenli çalışmalarından da bahsetti.

TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK MODELLERİ VE YENİLİKÇİ PROJELERİ İLGİ GÖRDÜ

Türkiye’nin sıfır atık politikaları, yerel yönetim pratikleri, gençlerin iklim süreçlerine aktif katılımı ve döngüsel ekonomi odağındaki çalışmaları pavilyonda tematik sunum alanlarıyla ziyaretçilere aktarıldı. Ülkemizin sürdürülebilirlik alanındaki güçlü uygulama örnekleri, pavilyon kapsamında sergilenen içeriklerle uluslararası paydaşların dikkatini çekti.

Vakfın COP30’daki pavilyonunda;

• Türkiye’de kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve özel sektörle yaygınlaştırılan Sıfır Atık Sistemi,

• Gıda kaybı ve israfının azaltılmasına yönelik Gıdanı Koru – Sofrana Sahip Çık yaklaşımı,

• Gençlere ve çocuklara yönelik eğitim programları,

• Atık yönetimi, dönüşüm teknolojileri, döngüsel ekonomi ve iklim dostu yaşam pratiklerini kapsayan uluslararası iş birlikleri,

• Kampüsler, spor alanları ve şehirler için geliştirilen Sürdürülebilir Yaşam Modelleri

detaylı şekilde tanıtıldı.

ULUSLARARASI PAYDAŞLARLA YENİ İŞ BİRLİKLERİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

COP30 boyunca Sıfır Atık Vakfı ve ICLEI ortaklığında çeşitli panel ve oturumlar düzenlendi. Atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehirler, gençlik odaklı iklim diplomasisi ve çok düzeyli yönetişim gibi konuların ele alındığı etkinliklerde, dünya genelinden uzmanlar ve karar vericiler bir araya geldi.

Ayrıca pek çok uluslararası kuruluş, yerel yönetim ve bölgesel ağ ile yapılan görüşmelerde geleceğe dönük iş birliği fırsatları ele alınarak yeni ortak çalışma alanlarına yönelik niyet beyanları paylaşıldı.

Vakfın aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, Paris Anlaşması hedefleri ve küresel sıfır atık vizyonuna uyumlu politikalar geliştirme konusundaki katkısı vurgulandı.

TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK BAŞARILARI DÜNYA SAHNESİNDE

Sıfır Atık Vakfı COP30 pavilyonu ile Türkiye’nin son yıllarda atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanında attığı adımları dünyaya tanıtmakla kalmadı; aynı zamanda küresel ölçekte iyi uygulama örnekleri arasında yer alan projelerin paylaşılmasına öncülük etti.

Sıfır Atık Vakfı, küresel platformlarda aktif rol almayı sürdürüyor, iş birliklerini genişleterek iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü çözümler üretmek için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

SIFIR ATIK HAREKETİ

Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017'de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başladı.

BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.

30 Mart 2023'te BM Genel Kurul Salonu'nda yapılan ilk 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğinde ana konuşmacı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi oldu.

Bu etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu"nun kurulacağını duyurdu ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye başkanlık teklif etti. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, bu teklifi kabul ederek 30 Mart 2023'te resmen kurulan kurulun başkanlığını üstlendi.

BM 78. Genel Kurulu kapsamında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde New York'taki Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.