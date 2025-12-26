Sıfır Atık Vakfı’ndan küresel ölçekte referans kaynak: “Sıfır Atık Ansiklopedisi” yayında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan’ın çevreyi insanlığın ortak emaneti olarak ele alan vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf, sıfır atık, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele alanında güvenilir, güncel bilgiye erişimi güçlendirmek amacıyla hazırlanan “Sıfır Atık Ansiklopedisi”ni Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla erişime sundu.

GENİŞ BİR KULLANICI KİTLESİ İÇİN BAŞVURU OLMA NİTELİĞİNDE

Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan, Sıfır Atık Ansiklopedisi; sıfır atık, döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre politikaları başta olmak üzere çevre alanına ilişkin temel kavramları, güncel yaklaşımları ve uygulama örneklerini kapsamlı bir çerçevede ele alıyor.

Ansiklopedi, akademisyenlerden öğrencilere, kamu ve özel sektör temsilcilerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir kullanıcı kitlesi için başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

Dijital ortamda yayınlanan bu kapsamlı çalışma, sürdürülebilirlik alanında güncel ve karşılaştırılabilir bilgiye erişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALARI VERİ TEMELLİ YAKLAŞIMLA ELE ALIYOR

Sıfır Atık Ansiklopedisi; sıfır atık, sürdürülebilir kalkınma, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve kaynak verimliliği başlıklarında kavramsal içerikler sunarken, aynı zamanda küresel ölçekte hayata geçirilen uygulamaları veri temelli ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla ele alıyor.

Bu yönüyle ansiklopedi, çevre alanında politika geliştiren ve uygulama yürüten tüm paydaşlar için stratejik bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

ÜLKELERİN SIFIR ATIK HEDEFLERİ VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ TEK ÇATI ALTINDA

Ansiklopedi, dünya ülkelerinin sıfır atık alanındaki yolculuklarını ölçülebilir göstergeler üzerinden ele alarak karşılaştırmalı bir perspektif sunuyor.

Bu kapsamda ülkelerin sıfır atık uygulamalarına başladıkları yıl, süreç boyunca kaydedilen ilerlemeler ve geleceğe yönelik hedefleri detaylı biçimde aktarılıyor.

Platformda ülkelerin; geri kazanım ve geri dönüşüm oranları, geri dönüşümden elde edilen ekonomik kazanç, kurtarılan ağaç sayısı, azaltılan sera gazı emisyonu, sıfır atık sistemine geçen bina sayısı, hedef yıl ve hedeflenen geri dönüşüm oranları, sıfır atık alanında kazanılan uluslararası ödüller, ülke profilleri ve temel çevresel göstergeleri detaylı ve karşılaştırmalı biçimde yer alıyor.

VERİYE DAYALI İÇERİKLERLE ÇEVRESEL VE EKONOMİK KAZANIMLARI GÖRÜNÜR KILIYOR

Sıfır Atık Ansiklopedisi, sıfır atık uygulamalarının çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal kazanımlarını da görünür kılıyor.

Geri dönüşümden sağlanan ekonomik katkılar, doğal kaynak tasarrufu ve sera gazı emisyonlarının azaltılması gibi göstergeler, sıfır atık yaklaşımının iklim politikalarıyla olan güçlü bağını ortaya koyuyor.

Bu veri temelli yapı; politika yapıcılar, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine somut katkı sunmayı amaçlıyor.

Aynı zamanda iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasıyla, ülkeler ve kurumlar arasında bilgi ve deneyim aktarımını destekliyor.

COP31 SÜRECİNE BİLGİ TEMELLİ KATKI

Sıfır Atık Ansiklopedisi, COP31 sürecinde yürütülecek iklim müzakereleri, politika tartışmaları ve teknik değerlendirmeler için sıfır atık uygulamalarının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü veriye dayalı biçimde ortaya koyan önemli bir referans kaynak olarak konumlanıyor.

Ansiklopedide yer alan ülkeler bazındaki göstergeler; emisyon azaltımı, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi başlıklarında sıfır atık uygulamalarının somut katkılarını görünür kılarak, COP31 gündeminde yer alan iklim hedeflerinin uygulanabilirliğine dair güçlü bir bilgi altyapısı sunuyor.

Türkçe ve İngilizce içerik yapısı, bu bilginin uluslararası platformlarda ortak bir dil üzerinden paylaşılmasına imkân tanıyor. Bu yönüyle Sıfır Atık Ansiklopedisi, COP31 sürecinde sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir tercih değil; iklim eyleminin ayrılmaz bir bileşeni olduğunu ortaya koyan stratejik bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

KÜRESEL BİLGİ PAYLAŞIMI VE ORTAK VİZYON HEDEFİ

Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla yayınlanan Sıfır Atık Ansiklopedisi, uluslararası erişimi ve etkileşimi güçlendirerek sıfır atık alanında ortak bir küresel bilgi zemini oluşturmayı hedefliyor.

Platform, farklı coğrafyalardaki uygulamaları aynı çerçevede sunarak, sıfır atık politikalarının küresel ölçekte izlenebilirliğini ve karşılaştırılabilirliğini artırıyor. Bu yaklaşım, Türkiye’nin sıfır atık alanında ortaya koyduğu bilgi birikiminin ve uygulama deneyiminin uluslararası düzeyde görünürlüğüne de katkı sağlıyor.

Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Ansiklopedisi ile çevre yönetiminde bilgi temelli yaklaşımı güçlendirmeyi, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını desteklemeyi ve sıfır atık kültürünün küresel ölçekte benimsenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Bu çalışma, gelecek nesillere daha yaşanabilir, kaynaklarını verimli kullanan ve çevresel sorumluluğu merkeze alan bir dünya bırakma vizyonunun önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

Sıfır Atık Ansiklopedisi’ne https://sifiratikansiklopedisi.com/ adresinden erişim sağlanabiliyor.