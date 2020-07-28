Gece yarısı yolda yürürken gördüğü Türk bayrağını çekip yere savuran Tarkan H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler İstanbul Şile'den... Üsküdar Caddesi üzerine yürüyen iki kişiden biri, gördüğü Türk bayrağını çekip yere attı. Arkalarından olayı gören bir kişi ise Türk bayrağını katlayıp yerden kaldırdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan olayı araştıran polis ekipleri şüphelinin yerini tespit etti.

Şile'de Türk bayrağını yere atan şüpheli yakalandı ViDEO

TUTUKLAMA KARARI

Kumbaba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan 49 yaşındaki Tarkan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüde Türk bayrağını yere atan Tarkan H.'nin yanındaki kişinin Ramazan E. olduğu ve ifadesinin alındığı öğrenildi.