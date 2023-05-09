Sinan Akçıl'dan Fatih Portakal'a tepki: Keşke Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'tan 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi. Bunu kırmayan ve şarkıyı söyleyen Ortaç, Fatih Portakal'ın hedefi oldu. Şarkıcı için ağır sözler söyleyen Portakal'a tepki ise Sinan Akçıl'dan geldi.

Seçim için partilerin ve liderlerin çalışması devam ediyor. Çeşitli şehirlerden milletvekili olan bakanlar, bu kapsamda da vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin'de gençlerle bir etkinlik kapsamında buluştu.

Etkinliğe gelen Serdar Ortaç'ı sahneye davet eden Nebati, 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi.

Serdar Ortaç, bakanın bu isteğini kırmadı ve 'Bakan Nebati baba için okuyorum' diyerek şarkıyı seslendirdi.

Bakanı Nebati’ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısı söyleyen Serdar Ortaç’a Fatih Portakal’dan sert tepki gösterdi.

Portakal'dan sert ifadeler

Sözcü TV için ekranlara dönen Fatih Portakal şarkıcıyı hedef alarak, “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri!" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl sessiz kalmadı

Sinan Akçıl ise Ortaç'ı koruyarak, "Keşke arkanda Serdar kadar iz bırakabilecek olsaydın gün gelip de öbür tarafa göç ettiğimizde." dedi.