Sınırdan kayıtsız para geçiren Türk, Bulgar gümrüğüne 166 bin euro kaptırdı

Sınırlardan beyan edilmeden 10 bin euronun üzerinde para geçişleri, gümrük görevlilerince engelleniyor.

Belli bir oranda vergi vermek istemeyenler ve kara para kaçırmaya çalışanlar ise bu beyanda bulunmadan gizli bölmelerle paraları geçirmeye çalışıyor.

Bu yolla para kaçırmaya çalışanlar ise şimdiye kadar milyonlarca lira parayı Sırp ve Bulgar gümrüğüne kaptırdı.

Bu vakalara bir yenisi daha eklendi.

TÜRK YOLCU TAŞIYAN OTOBÜS DURDURULDU

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda Almanya'dan yola çıkan ve Türkiye'ye gitmekte olan Türk plakalı yolcu otobüsünde 30 yolcu bulunuyordu.

ARAMA YAPILDI

Risk analizi kapsamında detaylı aramaya alınan otobüsteki bir yolcunun tedirgin hareketleri üzerine şahıs üzerinde arama yapıldı.

BEYAN EDİLMEMİŞ PARA BULUNDU

Yapılan aramada, yolcunun çoraplarında ve mont ceplerinde euro banknotlarıyla dolu 6 paket bulundu.

Ele geçirilen paranın toplam 81 bin 170 euro olduğu belirlendi.

Ayrıca şahsın pantolonunun arka cebinde 22 ayar altından yapılmış, toplam ağırlığı 997,5 gram olan sarı metal takılar tespit edildi.

PARALARA EL KONULDU

Yaklaşık 166 bin euro değerindeki kaçak para ve altınlara el konuldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde gümrük soruşturma memurları tarafından inceleme başlatıldı.