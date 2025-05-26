Sinop’ta ormanlara giriş 5 ay yasaklandı

İHA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte önlemler artmaya devam ediyor...

Sinop'ta ormanlık alanlara, yangın önlemi olarak 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı.

BELLİ KİŞİLER GİREBİLECEK

Alınan karar doğrultusunda, tescilli piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, sadece ormancılık faaliyeti kapsamında görevli kişiler ile izin alan vatandaşların belirli koşullarda girişine izin verilecek.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise orman işletme şefliklerinden izin alarak belirlenen yer ve zamanda besleme yapabilecek.

PİKNİK ALANLARINDA ATEŞ YAKMAK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kiraya verdiği orman parkları ve tabiat parklarında faaliyetler devam edecek, ancak işletmeciler yangınlara karşı her türlü önlemi almakla yükümlü olacak.

Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı madde kullanımı yasaklandı.

ÇEVRE YOLLAR ÜZERİNDE MOLA DA VERİLEMEYECEK

Orman çevresindeki yollar üzerinde mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla orman içlerine girmek de yasak kapsamında yer alıyor.

Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakılması da kesin olarak yasaklandı.