SİPER 1'in başarılı testi Avustralya basınında

Türkiye yerli ve milli savunma sanayisinde her gün bir adım daha ilerleme kaydediyor.

Hem havada hem karada hem denizde birçok imkan ve kabiliyet sunan yeni teknolojik stratejik araçlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrine veriliyor.

Bu kapsamda SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi, otonom batarya atışı testi gerçekleştirildi.

ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Türk Hava Kuvvetleri'nin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve milli bir güç çarpanı olan SİPER, testi başarıyla geçti ve hedefi tam isabetle vurdu.

SİPER'İN BAŞARISI AVUSTRALYA BASININDA

Tüm Türkiye'ye gurur veren bu gelişme Türkiye'de olduğu kadar dış basında da kendine yer buldu.

SİPER'in bu başarısı okyanusları aşarak Avustralya merkezli analiz platformu Meyka'da mercek altına alındı.

Meyka'da yer alan "Türkiye'nin füze testindeki başarısı savunma sektörünün geleceğini parlatıyor" başlıklı makalede SİPER'in özelliklerinden, Türkiye ve NATO özelinde yaratacağı etkiden, Türkiye'nin stratejik projesi Çelik Kubbe için öneminden bahsedildi.

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇASI

Analiz yazısında "Çelik Kubbe projesinin bir parçası olan bu test, Türkiye'nin artan stratejik kapasitesini ve savunma sektöründeki ekonomik potansiyelini gözler önüne seriyor. Jeopolitik dengelerin değiştiği günümüzde ülkeler askeri kabiliyetlerini güçlendirmeye odaklanırken, Türkiye bu trendin öncüleri arasında yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Çelik Kubbe projesinin Türkiye'nin hava savunma altyapısını güçlendirmeyi amaçladığına dikkat çeken Meyka, SİPER füzesinin başarılı testinin bu hedefe doğru atılmış kritik bir adım niteliğinde olduğuna işaret etti.

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ARENADA REKABETÇİ KONUMA TAŞIYOR"

Analizde SİPER'in küresel etkisine işaret edilirken şu ifadelere yer verildi:

Bu başarı yalnızca ulusal güvenliği artırmakla kalmıyor; Türkiye'yi küresel savunma arenasında rekabetçi bir konuma da taşıyor. Projenin geniş kapsamı, ülkede artacak Ar-Ge yatırımlarına ve teknolojik gelişime işaret ediyor.

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALACAK"

Meyka analizinde, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmasına da dikkat çekilirken, SİPER füzesinin olumlu test sonuçlarının Türk savunma sanayisi üzerinde geniş etkiler yaratığı ve Türkiye'nin yerli askeri teknolojileri geliştirmeye devam etmesinin dışa bağımlılığı azaltarak stratejik özerkliği güçlendirdiği vurgulanıyor.

"EKONOMİK BÜYÜMEYİ DE HIZLANDIRABİLİR"

Başarılı testin ekonomiye katkısı da analizde yer bulurken "Sektörün daha fazla devlet desteği alması, savunma sanayisinin milli gelire katkısını yükseltecek. Türkiye'nin yıllık 20 milyar doları aşan savunma harcamaları düşünüldüğünde, bu gelişmeler ekonomik büyümeyi daha da hızlandırabilir." ifadeleri kullanıldı.

ÇELİK KUBBE NEDİR

"Çelik Kubbe" farklı irtifada hava savunma sistemlerinin birlikte çalıştığı "bütünleşik bir mimari" olarak tarif ediliyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, 6 Ağustos 2024'te yaptığı toplantıda Çelik Kubbe projesini onayladı.

İletişim Başkanlığı'ndan o dönem yapılan açıklamada "Çelik Kubbe" şöyle tarif edilmişti: