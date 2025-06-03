İHA
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Köy Hizmetleri polis kontrol noktasında durdurulan bir araçta detaylı arama yapıldı.
HEKTOR 30 KİLO UYUŞTURUCU TESPİT ETTİ
Aramaya narkotik dedektör köpeği Hektor da katıldı. Hektor’un araçta tepki vermesi üzerine polis ekipleri detaylı inceleme yaptı.
Yapılan kontrollerde, aracın dingil ve yağ deposu içerisine gizlenmiş toplam 30 kilogram metamfetamin maddesi tespit edildi.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alınırken, uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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