Şırnak'ta bir bulvara Devlet Bahçeli'nin adı verildi

Şırnak Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda temmuz ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda bazı cadde ve parkların isimlerinde değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Kentte yapımı tamamlanan millet bahçesinin isminin 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' olmasına karar verildiği ifade edilen paylaşımda daha önce gemi kavşağından başlayarak Şırnak Üniversitesi'ne kadar uzanan güzergahın da 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı' olarak adlandırıldığı anımsatıldı.

DEVLET BAHÇELİ BULVARI

Son meclis toplantısında alınan yeni kararla bu güzergahın kapsamının genişletildiği, gemi kavşağından başlayarak imar sınırının sona erdiği Orman İşletme Müdürlüğü'ne kadar olan yolun tamamının 'Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı' olarak yeniden düzenlendiği ifade edilen paylaşımda gemi kavşağından başlayarak daha önce 'Hakkari Bulvarı' olarak adlandırılan yolun da İl Özel İdaresi İşletme Atölyesi'ne kadar olan kısmının 'Devlet Bahçeli Bulvarı' ismiyle yeniden adlandırıldığı kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde Şehri Nuh Oteli'nin bulunduğu mevkide yer alan Yaşam Parkı'nın isminin alınan karar doğrultusunda 'Turgut Özal Yaşam Parkı' olarak değiştirildiği bildirildi.

Kararın valilikçe onaylanmasının ardından yeni tabelaların asılacağı öğrenildi.