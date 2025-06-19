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Şırnak'ta hayatını kaybeden astsubay Çavuş Hasan Çoban İzmir'de gözyaşlarıyla uğurlandı

Görev esnasında kalp krizi geçiren Astsubay Çavuş Hasan Çoban, hayatını kaybetti. 23 yaşındaki genç asker, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İHA İHA
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Şırnak'ta hayatını kaybeden astsubay Çavuş Hasan Çoban İzmir'de gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir'de ikamet eden Astsubay Çavuş Hasan Çoban, 17 Haziran Salı günü Şırnak'ta görev esnasında kalp krizi geçirdi. 

Astsubay Çavuş Hasan Çoban, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

İZMİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

23 yaşındaki genç askerin cenazesi defnedilmek üzere dün İzmir'e getirildi.

Konak Çorakkapı Camii'nde bugün düzenlenen cenaze namazına Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, ailesi, yakınları, sevenleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BUCA KAYNAKLAR YENİ MEZARLIK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hasan Çoban'ın naaşı, Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

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