Sırrı Süreyya Önder için taziyeler kabul edildi

DHA

Yazar, sinemacı ve siyasetçi TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti..

Uzun yıllar kültür-sanat ve siyaset alanında aktif olarak yer alan Önder’in vefatı, başta siyasi çevreler olmak üzere sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sırrı Süreyya Önder için taziye kabulü, Şişli’de bulunan Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Taziyeleri, Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ile birlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan kabul etti.

Çok sayıda kişi kültür merkezine gelerek taziyelerini iletti.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINDA DEFNEDİLECEK

Önder'in cenazesi yarın (4 Mayıs Pazar günü) Zincirlikuyu mezarlığında defnedilecek.