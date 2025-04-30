Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda: Pervin Buldan hastaneden ayrılmıyor

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

12 saat süren riskli ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Önder, henüz uyanmadı.

Dün doktorları, kamera karşısına geçerek Önder'in son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Nörolojik tablonun giderek kötüleştiğini söyleyen doktorlar, olumsuz tabloya rağmen umutla bekleyişlerini de sürdürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in iyileşmesini bekleyen ve hastaneden ayrılmayan bir isim daha var.

O da Pervin Buldan...

PERVİN BULDAN'IN ÜZÜNTÜSÜ

Sırrı Süreyya Önder hastaneye yattığı günden bu yana yanından ayrılmayan Pervin Buldan, bir hayli üzgün.

Sık sık Sırrı Süreyya Önder hakkında paylaşım yapan Buldan'ın hastaneden gelen son fotoğrafı, üzüntüden çöktüğünü gözler önüne serdi.

"SEN İYİLEŞMENE BAK" DEMİŞTİ

Buldan geçtiğimiz günlerde yaptığı son paylaşımında, "Çok yaralısın biliyorum. Kalbin yaralı, yüreğin yaralı, beynin bedenin yaralı. 15 Nisan akşamı geçirdiğin kalp krizi değil seni yaralayan bunu da biliyorum. En son 7 ay önce bir daha, yeniden Barış’a çıkan yola girdiğimiz zaman başladı ağrıların. Bir Türk, bir Arap Kürt'ün barışını sağlayamaz diyenlere inat “Aman Başkanım geri dönüş yok” dedin. Oysa aslında sen Türk ben de Kürt’tüm.

Sen yüreğinin içine Barış’ı yerleştirmiştin. Türk’ü, Kürt’ü, Ermeni'yi, Alevi'yi, Laz'ı, Çerkez’i, kadınları, çocukları koymuştun yüreğinin tam ortasına. 85 milyonu yerleştirmiştin. Oysa ne fark ederdi ki gönlünü, ömrünü Barış’a adayanın Türk ya da Kürt olmasına.

Ben daraldığımda “Rahat ol Başkanım ben hallederim” diyordun. Şimdi ben sana diyorum sen iyileşmene bak ben hallederim. İki omuzunun üstüne benim de yükümü koymuştun. Şimdi ben senin yükünü omuzlarıma aldım. Sen şimdi hastanenin -3. kartında, yoğun bakımda yaralı bedeninle yatıyorsun. Barış’a giden yola birlikte baş koyduk.

Seninle tamamlayacağız. Bu yolda beni, bizi yalnız bırakmayacağını biliyorum. Gerçekleşecek olan Barış senin güzel yüreğine merhem olacak. Hadi uyan, yola devam Sırrı Başkanım." demişti.