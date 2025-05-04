15 Nisan günü evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı ardından kaldırıldığı hastanede kritik bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

ANNESİ OĞLUNUN TABUTUNA SARILARAK AĞITLAR YAKTI

AKM'de düzenlenen törenin ardından Önder’in cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Önder’in annesi Zeliha Önder, camideki musalla taşına konulan oğlunun tabutuna sarıldı.

Bu sırada ağıtlar yakan anneyi, akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

"BENİ DE GÖTÜR BERABER GİDELİM"

Ağıtlar yakan Zeliha Önder, şu ifadeleri kullandı:

Beni de götür beraber gidelim. Duydun mu beni de götür beni de. Anan kurban olaydı. Hiç derdini söylemedin bana.