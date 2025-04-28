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Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirdi.

Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, henüz uyanmadı.

Önder'in yeniden sağlığına kavuşmasını sevenleri sabırsızlıkla beklerken hastaneden, günler sonra yeni bir açıklama geldi.

Hastaneden gelen açıklamada, şöyle denildi:

"NÖROLOJİK TABLO GİDEREK BOZULDU"

ECMO (kalp destek cihazı) ve inotprotik destek tedavisi altında hemodinamik stabiletesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız.

"REFLEKSLERİ AZALDI"