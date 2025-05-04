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Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 15 Nisan’da İstanbul’da hastaneye kaldırılan Önder, 12 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Ancak 18 gün süren tedaviye rağmen, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün saat 16.10'da hayatını kaybetti.

TAZİYELER, NAZIM HİKMET KÜLTÜR EVİ'NDE KABUL EDİLDİ

Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, taziye ziyaretleri Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde gerçekleştirildi. Taziye ziyaretlerini Önder’in kardeşi Ali Fuat Önder ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncay Bakırhan birlikte kabul etti. Gün boyunca birçok seveni, siyasetçi, dost ve yurttaş, kültür merkezine gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

CEVDET YILMAZ'DAN ANLAMLI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da taziye için kültür merkezine gelerek Önder’in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Yılmaz’ın ziyareti, siyasetin farklı cephelerinden gelen taziye mesajlarının birlik ve saygı zemininde buluştuğu bir an olarak kayda geçti.

Sırrı Süreyya Önder, bugün düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

TABUTUNA ZEYTİN DALI KONULDU

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi, AKM'de anma programı için hastaneden alındı. Barış süreci için çabalarıyla öne çıkan Önder'in tabutunun üzerine zeytin dalı konulması dikkat çekti.

AKM ÖNÜNDE KALABALIK

Sırrı Süreyya Önder için tören düzenlenecek olan AKM önünde kalabalık oluştu.