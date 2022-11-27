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    Sivas'ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu

    Zihinsel engelli vatandaşı tesadüf eseri koyunlarını otlatırken bulan çoban o anları cep telefonu ile kaydetti. Çobanın söylediği sözler dinleyenleri güldürdü.
    • 27.11.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 11:42
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    Sivas'ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu

    Sivas’ın Gürün ilçesi Çiçekyurt köyünde zihinsel engelli İrfan Arabacı 3 gündür aranıyordu.

    Tesadüf üzere geçtiğimiz gün kırsalda koyunlarını otlatan, çoban Serdar Boyrazoğlu tarafından İrfan Arabacı bulundu.

    Serdar Boyrazoğlu'nun neredeyse donmak üzere bulduğu Arabacı’yı cep telefonu kayıt altına aldı.

    Donmaması için üzerindeki keçeyle üzerini örttü

    Görüntüde Arabacı’nın bir kaya dibine çökerek sarmalandığı montuyla ısınmaya çalıştığı görüldü.

    Boyrazoğlu, kaçak olduğunu düşündüğü Arabacı’ya sorduğu sorulara cevap alamayınca donmaması için üzerindeki keçeyi üstüne örterek jandarmayı aradı.

    Sivas'ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu ViDEO

    Sivas ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu #1

    Ekipler olay yerine geldi

    Olay yerine yaklaşık 30 kilo metre mesafede üç gündür kayıp vatandaşı arayan Jandarma, AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekibi ihbarı alır almaz olay yerine giderek Arabacı’yı ambulansla hastaneye sevk etti.

    Sivas ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu #2

    Kaçak olduğunu düşündü

    Boyrazoğlu kırsalda kaya dibinde yatan vatandaşı fark edince kaçak olduğunu düşünerek temkinli bir şekilde ona yaklaştı.

    Her ihtimale karşı olup bitenleri cep telefonu ile anbean kaydetti.

    Bu sırada sürekli tanımadığı kişiye seslendi ve sorduğu sorularının hiç birine ise cevap alamadı.

    Sivas ta bir çoban, kırsalda kaybolmuş engelli vatandaşı buldu #3

    Terörist olup olmadığını sordu

    Boyrazoğlu, donmak üzere olan şahsa terörist olup olmadığını sordu. Yaşayıp yaşamadığını da soran Boyrazoğlu, cevapsız kalan sorularını ardı arkasına sıraladı.

    "Kalk bakalım, sen kimsin, necisin? Neden yatıyorsun burada? Kaçak mısın?, Tüccar mısın?, Terörist misin?, Hırsız mısın?"

    Söyledikleri dinleyenleri güldürdü

    İHA'nın haberine göre Boyrazoğlu, yatan engelli vatandaş için, "Değneği var çoban olabilir, montunu da yırtmışlar. Bunu dövmüş olabilirler. Ne kurt derdi var ne sürü derdi var uzanmış uyuyor. Ben böyle rahat uyuyamadım." dedi.



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