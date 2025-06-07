Siyasi partiler bugün bayramlaşacak

AA

Ankara'da siyasi partilerin resmi Kurban Bayramı programları bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren bazı siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı dolayısıyla bugün karşılıklı olarak parti genel merkezlerine ziyaretlerde bulunacak.

AK Parti'de, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyet, partileri kabul edecek ve 2 ayrı heyetle partilere ziyaret düzenlenecek.

AK PARTİ 9 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un başkanlığındaki heyet, HÜDA PAR, BBP, İyi Parti ve DEM Parti'ye ziyarette bulunacak.

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığındaki heyet ise MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP'yi ziyaret edecek.

MHP'DE İLK BAYRAMLAŞMA DSP HEYETİNİN KABULÜYLE BAŞLAYACAK

MHP, bugün siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'te DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

CHP BU BAYRAM DA BAYRAMLAŞMAYACAK

CHP, parti kararı doğrultusunda önceki Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da siyasi partilerle bayramlaşmayacak. Parti, diğer siyasi partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.

Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai Gelecek Partisi'nde olacak.Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İyi Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

DEM PARTİ İLK OLARAK MHP İLE BAYRAMLAŞACAK

DEM Parti de yoğun bir bayramlaşma mesaisi yapacak.

Balgat'taki genel merkezde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki'nin başkanlığındaki heyet siyasi partileri ağırlayacak.

MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak'ın başkanlığındaki heyet ise siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

DEM Parti'yi ilk olarak, saat 09.25'te MHP ziyaret edecek. Ardından, saat 10.15'te Gelecek Partisi, 12.05'te Yeniden Refah Partisi, 12.30'da AK Parti, 13.30'da Saadet Partisi ve 14.10'da DEVA Partisi heyetleri ziyaret edecek.

DEM Parti heyeti, aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.

İYİ PARTİ 14 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

İyi Parti ise 14 parti ile bayramlaşacak.

Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş'un başkanlığındaki heyet, misafirlerini genel merkezde kabul edecek.

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlığındaki heyet de partileri ziyaret edecek.

Program saat 09.15'te BBP heyetinin kabulüyle başlayacak.

09.45'te Anahtar Parti, 10.10'da Saadet Partisi, 10.30'da Demokrat Parti ve 11.30'da AK Parti heyetleri ağırlanacak.

İYİ Parti devamında 9 siyasi partiyi daha ağırlayacak.