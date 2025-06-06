Siyasilerden bayram mesajı

Haber Merkezi

Kurban Bayramı, İslam aleminde coşkuyla karşılandı..

Bayram dolayısıyla siyasi isimlerden de bayram mesajı geldi...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nün Dutlukır Yerleşkesi'ndeki Şehitler Camisi'nde bayram namazını kıldı.

YERLİKAYA'DAN FİLİSTİN VURGUSU

Bakan Ali Yerlikaya, bayram namazı sonrası gazeteciler ve bütün vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Gazze ve Filistin'deki Müslümanların bayramını da kutlayan Yerlikaya, "Onların uğramış olduğu soykırımdan bir an önce kurtulmalarına ve felaha kavuşmaları için bir bayram sabahında bütün kardeşlerimizle beraber dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BAYRAM SÜRESİNCE TRAFİK KURALLARINA UYMAK GEREKİR"

Vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri Bakanlığındaki 675 bin personelin bayramını da kutlayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

Bayram için yollara düşen bütün kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Onlar için kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her zaman ifade ediyoruz, bayram süresince ve bayram dönüşlerinde trafik kurallarına uymak, yollarda dikkatli olmak ve özellikle yorgun yollara düşmemek, sık sık mola vermek gerekli. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım, trafik kuralları yaşatır. 'Bir kural, bir ömür' sloganımızı hiçbir zaman akıllardan çıkarmayın istiyoruz.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN BAYRAM MESAJI:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların paylaşma, yardımlaşma ve manevi değerlerin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

Kurban Bayramı'nın milli birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine, kardeşlik duygularımızı daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bu güzel ve anlamlı günlerin mazlum coğrafyalarda akan kan ve gözyaşının durmasına, tüm insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hayırlı bayramlar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, BAYRAM NAMAZINI MEMLEKETİ ERZURUM'DA KILDI

Bakan Yusuf Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bu Kurban Bayramı'nın farklı bir ruh haliyle yaşandığını belirten Tekin, "Terörsüz Türkiye" adı ile başlatılan sürecin, kardeşlik ikliminin yeniden inşa edildiği bir süreç olduğunu söyledi.

"BU SÜREÇ, BAYRAM HEYECANIMIZI DAHA DA ARTIRDI"

Tekin, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde başlatılan bu süreç, bizim bu bayramdaki heyecanımızı biraz daha artırdı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla, İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaşattığı zulüm de son bulacak. Barış ve huzur içinde tüm dünyada ve ülkemizde nice bayramlar yaşayacağız. Bayramlar kardeşlik ikliminin güçlendiği ortamlar.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN'DAN BAYRAM MESAJI:

İbrahim Kalın, bayram dolayısıyla yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyorum.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN BAYRAM MESAJI:

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: