Siyasilerden Sırrı Süreyya Önder için başsağlığı mesajları

AA

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

7 Temmuz 1962 Adıyaman doğumlu olan Sırrı Süreyya Önder, ayrıca yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve gazeteci kimliğiyle de tanınıyordu.

Önder'in vefatının ardından başsağlığı dileyen siyasiler ve mesajları şöyle:

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: DAİMA HATIRLANACAK

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.



Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.



Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.



Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: MEKANI CENNET OLSUN

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: DEĞERLİ BİR SANAT VE SİYASET ADAMIYDI

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili dostumuz, arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik.



İnsanımızın tüm sorunlarıyla ilgili, tüm hikayelerini taşıyan değerli bir sanat ve siyaset adamıydı.



Ömrünün son demlerini “Terörsüz Türkiye” hedefi için seferber etti.

Allah rahmet eylesin.



Değerli ailesinin, DEM Parti’nin, Yüce Meclis’in ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

HERKESİN SAYGISINI KAZANMIŞ DEĞERLİ BİR İNSANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Siyasi nezaketi, duruşu ve mütevazı kişiliğiyle herkesin saygısını kazanmış değerli bir insandı.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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