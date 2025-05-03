Bolu’da yatsı namazına giden adamın evi alev alev yandı

İHA

Bolu'da Göynük ilçesi Çeşme Mahallesi’nde akşam saatlerinde, Salim Metin’in yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde, yatsı namazı için camiye gittiği sırada yangın çıktı.

YANGIN EVİ SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi.

AHŞAP YAĞI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin uzun süren müdahalesine rağmen ahşap yapı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, ev küle döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.