SMMM ve YMM sınav takvimi: Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu mu?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) mesleğine adım atmak isteyenler için dikkat verici bir gelişme yaşandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2025 yılı SMMM ve YMM sınav tarihlerini resmi olarak duyurdu.

Bu yılın üçüncü dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının yapılacağı tarihlerin netleşmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, Mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınav tarihleri belli oldu mu?

SMMM VE YMM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRMOB 3. dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik (SMMM) sınavlarının 15-16 Kasım'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de, yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının da 13-22 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 4 Ağustos-1 Eylül, tekrar katılacaklar için 16-30 Ekim olarak belirlendi. İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 1 Eylül itibarıyla stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

YMM sınavlarına ilk kez katılacaklardan 1-30 Eylül, tekrar katılacaklardan da 1-5 Aralık döneminde başvuru alınacak.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 30 Eylül itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olması önem taşıyor. Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek.