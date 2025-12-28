Soğuk etkisini artırıyor: Yurdun genelinde kar etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşmeye devam ediyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGK) son verilerine göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İÇİŞLERİ'NDEN KAR UYARISI

İçişleri Bakanlığı da yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şöyle:

28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.



Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır’ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van’da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak’ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.



Diyarbakır’ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman’ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt’in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.



Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Pazar günü:

Pazartesi günü:

Salı günü:

Çarşamba günü:

Perşembe günü: