'Soğuk Savaş' davasının ikinci duruşmasında tahliye kararı

YouTube üzerinden yayınlanan 'Soğuk Savaş' programında, Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz, Hz. Muhammed'in (sav) "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisini mizah konusu yapmış, dalga geçerek de tepki toplamıştı.

Bunun üzerine, programda Hz. Muhammed (sav) ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

2 YOUTUBER GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında programı sunan Soydemir ve programa konuk olan Akgündüz gözaltına alınmıştı.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Savcılıkta ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlik, şüphelilerin 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklanmalarına karar vermişti.

SOĞUK SAVAŞ DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haklarında 4,5 yıl hapis istenen ve 32 gündür tutuklu bulunan Boğaz Soydemir ve Enes Akgündüz'ün ikinci duruşmasında karar çıktı.

Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ayrıca tahliyelerine karar veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.