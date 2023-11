Sokak köpekleri can almaya devam ediyor! 1 kişi daha öldü Sokak köpekleri dehşeti bu defa Adana'da ortaya çıktı. Kozan ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpan otomobilin bahçeye uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Türkiye'de sokak köpekleri sorunu devam ediyor...

Tüm şehirlerde gruplar halinde sokaklarda dolaşan köpekler, adeta dehşet saçıyor.

Kadın, çocuk, yaşlı ve genç demeden bugüne kadar birçok kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan köpeklerle ilgili bazı belediyeler gerekli önlemleri almıyor.

Cumhurbaşkanı "Ne gerekiyorsa yapacağız" dedi

Bu konuda açıklama yapan ve net bir tavır sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Belediyeler, sokaklarda yaşayan hayvanları barınaklara almalı. Bu konunun takipçisiyim. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız." demişti.

Önlem alınmadı, bir can daha kaybedildi

Buna rağmen önlem almayan belediyelerden olan Adana'da ise sokak köpekleri yüzünden bir can daha gitti.

Aracın önüne çıkan köpek, korkunç kazayı getirdi

Adana'dan Kozan'a giden Fatih C. yönetimindeki aracın önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpan otomobil, metrelerce takla atarak narenciye bahçesine düştü.Kazada sürücü Fatih C. ve Muhammed Emre C. ve 65 yaşındaki Mustafa Açık yaralandı.

65 yaşındaki talihsiz adam kurtarılamadı

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Açık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kazaya neden olan köpek ise telef oldu.

Yine köpek yine kaza

Aynı mevkide meydana gelen ikinci kazada da, Kozan İlçe Trafik ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken yola çıkan başka bir köpek ise araç sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Araçta maddi hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma olmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)