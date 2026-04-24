Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul'da toplu taşıma, her geçen gün daha çileli bir hale geliyor.

Bozulan ve yanan otobüsler, gelmeyen metrobüsler...

Sabah saatlerinde İstanbul'da vatandaşlar, yine bitmek bilmeyen metrobüs kuyruklarında bekledi.

İstanbul'da haftanın son iş gününde metrobüs hattında aksamalar yaşandı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK

Sabahın erken saatlerinden itibaren Beylikdüzü istikametinden Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yönüne gitmek isteyen vatandaşlar, duraklarda yoğunlukla karşılaştı.

Yoğunluğun en üst seviyeye ulaştığı Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi aktarma noktalarında peronlar doldu.

ARAÇLAR DURMADAN YOLA DEVAM ETTİ

Durakta dakikalarca bekleyen yolcular, gelen araçların dolu olması sebebiyle duraklarda durmadan yola devam ettiğini iddia etti.

METROBÜSÜN ÖNÜNE ATLADI

Durumun uzaması üzerine bazı duraklarda tansiyon yükseldi.

Araçlara binemeyen bir grup vatandaş, durağa yanaşan metrobüslerin önüne geçerek seferlerin devam etmesini engelledi.

"HER GÜN AYNI ÇİLE"

Vatandaşlar ile duraktaki güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı.

Metrobüsün önüne atlayan kadın, "Görmüyor musunuz? Yeter her gün aynı çile" diye bağırdı.