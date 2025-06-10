Sokaklara duba koymak yasal değil! Cezası var

AA

Sokak aralarında evlerin önüne keyfi olarak konulan "park yapılmaz" levha veya dubaları çok yaygın.

Türk kanunlarına göre kamu yollarına sandalye, duba, şişe gibi nesneler koyarak park yeri ayırmanın yasal değil.

Bu tür uygulamalar hukuka aykırı ve şikayet edilmesi durumunda cezai yaptırımı var.

PARK YASAĞI İŞARETLEMERİNİ SADECE KAMU KURUMLARI YAPABİLİR

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Şen, kamuya açık alanlarda park yasağı veya benzeri işaretlemelerin yalnızca il ve ilçe zabıta müdürlükleri ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube tarafından yapılabileceğini ifade etti.

KİŞİLERİN YAPTIĞI İŞARETLEMELERİN YASAL DAYANAĞI YOK

Özel kişiler veya kurumlar tarafından konulan levhalar, dubalar ya da diğer nesnelerin yasal dayanağı olmadığını ve bu tür girişimlerin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

ŞİKAYET KANALLARI

Bu tür yasal olmayan uygulamalarla karşılaşan vatandaşların şikayet haklarını kullanabileceğini belirten Şen, başvuru kanallarını şu şekilde sıraladı:

-Vatandaşlar, Alo 153’ü arayarak şikayet oluşturabilir ve başvuru numarasıyla süreci takip edebilir.

-İl ve ilçe zabıta müdürlüklerine doğrudan başvuru yapılabilir.

-Trafik düzeniyle ilgili alanlarda şikayetler için başvurulabilir.

-Şikayetler e-Devlet üzerinden CİMER’e iletilebilir.

"MUTLAKA FOTOĞRAF VEYA VİDEO GİBİ DELİLLERLE DESTEKLENMESİ GEREKİR"

Şen, şikayetlerin etkili olabilmesi için mutlaka fotoğraf veya video gibi delillerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. "Başvuruların sonuç verebilmesi için il ve ilçe belirtilerek, görüntü kaydıyla şikayet oluşturulmalı. Delilsiz başvurular genellikle sonuçsuz kalıyor." uyarısında bulundu.

ŞİKAYET EDİLİNCE KALDIRILIYOR

Yasal olmayan şekilde park yeri ayıran veya levha koyan kişilere para cezası uygulanabileceğini belirten Şen, "En hızlı çözüm, zabıta müdürlüklerine ihbar etmektir. Bu tür işaretlemeler yasal değil ve ivedilikle kaldırılıyor." dedi.