SOLOTÜRK'ten Pamukkale'de nefes kesen gösteri

- SOLOTÜRK, Pamukkale'de Cumhuriyet Bayramı kapsamında nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
- Gösteri, travertenler ve antik kent çevresinde yoğun ilgiyle izlendi.
- Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve çok sayıda kişi gösteriyi takip etti.
Denizli Valiliği ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları organize edildi.
Antalya Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK, kutlamalar kapsamında ören yeri çevresi ve travertenler üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
AKROBASİ HAREKETLERİ KENTİN BİRÇOK NOKTASINDAN GÖRÜLDÜ
SOLOTÜRK pilotlarının yaptığı akrobasi hareketleri, kentin birçok noktasından görüldü.
Kocaçukur ve Pamukkale travertenlerini dolduran binlerce kişi uçuşları ilgiyle izledi.
GÖSTERİ UÇUŞUNA YOĞUN İLGİ
Ören yerinden gösteri uçuşunu izlemek isteyenler, antik kent ve travertenler çevresinde yoğunluk oluşturdu.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve beraberindekiler de uçuşları takip etti.