SOLOTÜRK'ün pilotları Kayseri'de: Vatandaşlardan yoğun ilgi Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, Kayseri'de vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören pilotlar, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

AA

TEKNOFEST'ten sonra SOLOTÜRK pilotları, Kayseri'de vatandaşlarla buluştu.

Kurşunlu Otoparkı'nda açılan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ne gelen SOLOTÜRK ekibi, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Pilotlarla bir araya gelen vatandaşlar, onlardan hem imza aldı hem de fotoğraf çektirdi.

SOLOTÜRK'ün tecrübeli pilotları Binbaşı Emre Mert ve Binbaşı Murat Bakıcı, ziyaretçilerin SOLOTÜRK posterini imzalarken ortaya güzel görüntüler çıktı.

7'den 70'e herkesten yoğun ilgi

Ekibi ziyarete gelen 92 yaşındaki Hüseyin Yalçın, bütün SOLOTÜRK üyelerini sevdiğini söyleyerek başarılar diledi.

SOLOTÜRK ekibi de Yalçın'a imzalı poster imzalayarak hediye etti.

Ziyaretçilerden Tuğçe Tekçe ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından Dijital Gösterim Merkezi'nin açık kalma süresinin 6 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirterek, "SOLOTÜRK'ün geleceğini duyduk ve onun için buraya geldik. Binbaşılarımız çok gurur verici.

Gökyüzünde mükemmel gösteriler yapıyorlar. Teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir ambiyans var. Ben de SOLOTÜRK posteri imzalattım. Herkese gelmesini tavsiye ederim." dedi.