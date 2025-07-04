Son bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alındı

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor..

Sıcak havaların etkisini daha fazla göstermesiyle yurdun birçok yerindeki orman ve ağaçlık alanda, hem doğal hem de insan kaynaklı sebeplerden yangın çıkıyor..

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı ekipler, envanterindeki kara ve hava gücüyle orman yangınlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı (İHA), 5 bin 359 kara aracı ve 25 bin personel yangınlarla mücadelede görev alıyor.

7 İLDE ORMAN YANGINI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre, bu yılın ilk 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın çıktı. Bu yangınlardan 624'ü sadece son bir hafta içerisinde gerçekleşti.

Söz konusu süreçte özellikle İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da ciddi düzeydeki yangınlarla mücadele edildi.

DÜN ÇIKAN 9 YANGININ 6'SI SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Seferihisar ve Menderes, Manisa'nın Akhisar, Kula, Saruhanlı ve Ahmetli, Bilecik'in Vezirhan, Hatay'ın Antakya ilçelerindeki orman yangınları etkin müdahaleyle söndürüldü.

Dün ise 9 büyük yangınla mücadele edilirken bunlardan Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul-Silivri, Adana-Ceyhan, Uşak-Eşme'dekiler kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerindeki yangınlarla 10 uçak, 25 helikopter ve çeşitli kara araçlarıyla mücadele edildi. Günlerdir aralıksız süren müdahaleler sonucunda Çeşme'de orman dışında başlayıp yayılan yangın kontrol altına alındı.

SON BİR HAFTADA ÇIKAN 624 YANGININ 622'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI

Son bir haftada çıkan 624 yangından 622'si kontrol altına alınırken, Ödemiş ve Buca'daki yangınlar için ise söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.