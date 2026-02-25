Giresun’da eski belediye başkanı Hasbi Dede’ye "çocuğa karşı cinsel taciz" davası

Giresun'un Görele ilçesi eski belediye başkanı Hasbi Dede, 8 Şubat’ta iddiaya göre sosyal medya üzerinden küçük yaştaki bir kız çocuğuyla yaptığı yazışmalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak savcılığın itirazı üzerine Dede, 10 Şubat’ta yeniden adliyeye çağrıldı.

Bu kez “çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MESAJLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Hasbi Dede'nin belediye başkanlığı döneminde küçük yaştaki kıza attığı iddia edilen mesajlar da ortaya çıkmıştı.

BELEDİYEDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Dede’nin tutuklanmasının ardından Görele Kaymakamlığı tarafından belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

Daha sonra belediye meclisinde yapılan seçimde CHP’li aday Aysel Uzun belediye başkanlığı görevine seçildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Hasbi Dede’nin “çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, Görele Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.