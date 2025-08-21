Son dakika deprem mi oldu? 21 Ağustos 2025 AFAD son depremler listesi...

Sarsıntı hissettiğini düşünen vatandaşlar, “deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını öğrenmek için hızla internete yöneliyor.

Özellikle AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin duyuruları en çok takip edilen kaynaklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, "son depremler", "AFAD son dakika deprem", "deprem mi oldu" aramaları da en sık yapılan sorguların başında geliyor.

AFAD, anlık olarak deprem bilgilerini kamuoyu ile paylaşmakla birlikte sosyal medyadan da yayınlıyor.

Son olarak Tokat’ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24’te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7.02 kilometre olarak kaydedildi.

Peki, bugün deprem mi oldu? 21 Ağustos 2025 Perşembe son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

. Türkiye’de meydana gelen depremler, AFAD tarafından anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Deprem olduğunu hisseden ya da farklı illerdeki sarsıntıları merak edenler, “AFAD son depremler” sorgulamasıyla en güncel verilere ulaşabiliyor.

