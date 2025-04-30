SON DAKİKA! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Ege Denizi'nde panik dolu anlar....
İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun bazı bölgelerinde sarsıntılar kaydedilmeye başlandı.
Son olarak Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi.
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin Muğla'nın Datça ilçesi merkezli olduğunu açıkladı.
Depremin büyüklüğünün ise 4.4 olarak bildirildi.
DEPREMİN DERİNLİĞİ
4.4 büyüklüğünde olduğu kaydedilen deprem, 11.31 km derinlikte gerçekleşti.
Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken bazı vatandaşlar ise tedbir amacıyla sokaklara çıktı.
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