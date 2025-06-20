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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Son dakika deprem bilgisine göre Akdeniz'deki 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, Ege Denizi'nde de saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Muğla, Aydın ve İzmir'den de hissedildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığı bilgiye göre Ege Denizi'nde saat 19.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesi, Aydın, Manisa, Denizli ve İzmir'den de hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi.

Şu ana kadar, depremle ilgili herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi ulaştırılmadı.

DEPREMİN ÖZELLİKLERİ

Büyüklük: 4.8 (Mw)

Yer: Ege Denizi, Yamurgi Adası (Amorgos) - [124.39 km] Bodrum (Muğla)

Tarih: 2025-06-20

Saat: 19:19:00 TSİ

Enlem: 36.84389 N

Boylam: 25.87722 E

Derinlik: 7 km

Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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