SON DAKİKA! İstanbul'daki deprem sonrası AFAD uyardı: Riskli binalardan uzak durun

Haber Merkezi

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan saat 12.49 açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar yaşanıyor.

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) söz konusu depremlerin ardından ilk açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın." uyarısında bulunuldu.

"HABERLEŞMELERİ KISA MESAJ SERVİSİ İLE YAPIN"

Bazı telefonlar çekmezken AFAD'dan da İstanbullular için yeni uyarı geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin.

İSTANBUL VALİLİĞİNİN UYARISI: HASARLI BİNALARA GİRMEYİNİZ

İstanbul'da üst üste yaşanan depremlerden sonra İstanbul Valiliği resmi hesabından şu uyarıda bulundu:

Sayın Vatandaşlarımızın dikkatine; Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız.

KARA YOLLARI, HAVALİMANI VE METROLARDA HASAR YOK

Öte yandan ilk incelemelerde kara yolları, havalimanları, tren ve metrolarda herhangi bir hasara veya olumsuz duruma rastlanmadığı bildirildi.

İSTANBUL 23 NİSAN DEPREMİ:

Saat 12.13’de 3.9 büyüklüğünde

Saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde

Saat 12.51’de 4.4 büyüklüğünde

Saat 13.02’de 4.9 büyüklüğünde