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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Bankalar Birliği 68. Genel Kurulu'na katılan Şimşek enflasyon hedefleri konusuna değindi.

"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDECEK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı yıl sonu ve 3 yıllık enflasyon beklentilerini değerlendiren Şimşek, hedeflere ulaşılacağını söyledi.

Şimşek şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu aşağı yönlü trend devam edecek. Kamunun belirlediği programlarda çok güçlü şekilde destekleyecek bir yaklaşım içine girdik.

"YIL SONU HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ"

Yıl sonu enflasyon hedeflerine ulaşacağız. Merkez Bankamızın paylaştığı dezenflasyon patikası çok net.

Enflasyon bu sene yüzde 24, yani öngörülen tahmin aralığının içinde olacak. Gelecek sene enflasyonun yüzde 12 bir sonraki sene de 8 olması öngörülüyor."