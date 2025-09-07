SON DAKİKA! Valilik duyurdu: İstanbul'un 6 ilçesinde 3 gün miting ve eylem yasaklandı

CHP'de sular durulmuyor.

Şaibeli kurultaylar, yolsuzluktan tutuklanan belediyeler...

CHP'nin Ankara'daki şaibeli kurultay davasından önce ise bu kez İstanbul için karar çıktı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atadı.

Büyük tepkilere neden olan bu gelişmeden hemen sonra Tekin, CHP'den ihraç edildi.

Ancak Tekin'in tüm tepkilere rağmen yarın CHP İl Başkanlığı'na gelerek görevine başlayacağını bildirmesiyle, olası kaosa karşı önlemler alınıyor..

GÖSTERİ, MİTİNG VE BASIN AÇIKLAMALARI 3 GÜN YASAK

Bu kapsamda ilk açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

Valilik, İstanbul'un Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, eylemler ve basın açıklamalarının 3 gün süreyle yasaklandığını duyurdu..

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli İlçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 07.09.2025 Pazar günü saat 20.00'dan 10.09.2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.

VALİ GÜL UYARDI: GÖREVLERİNİN ENGELLENMESİ HUKUKEN CEZAİ YAPTIRIM DOĞURACAKTIR

Konuya ilişkin bir açıklama da İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

Vali Gül, "Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, şu ifadeleri kullandı: