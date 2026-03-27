Son seçim anketi: AK Parti zirvedeki yerini koruyor

Türkiye'de siyaset gündemi yoğun.

İBB yolsuzluk davaları, Terörsüz Türkiye süreci ve daha birçok önemli başlık siyasette gündemi belirleyen tartışmaların temelini oluşuruyor.

Kimi zaman gerilimin arttığı gündemde CHP'nin sık sık erken seçim çağrıları da yükseliyor.

Bu kapsamda seçmenin nabzı da aralıklarla ölçülüyor.

Sokağa çıkıp seçmene "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelten son araştırma şirketi Asal Araştırma oldu.

2 bin kişi ile yapılan ankette yüzde 34,6 ile AK Parti yine ilk sırada yer alırken CHP ikinci sıradaki yerini korudu.

SON SEÇİM ANKETİNİN SONUÇLARI

İşte son seçim anketinin sonuçları:

AK Parti: %34,6

CHP: %32

DEM Parti: %8,9

MHP: %8,2

İYİ Parti: %4,8

Zafer Partisi: %3,1

Yeniden Refah Partisi: %2,8

Anahtar Parti: %2,7

Türkiye İşçi Partisi: %1

Diğer: %1,9