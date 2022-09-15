Sosyal konuta başvuranların sayısı 2'nci günden 1 milyonu geçti

Sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. İlk gün 865 bin başvuru yapılırken, kampanyaya başvuru sayısı ikinci gün 1 milyonu aştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı sosyal konut projesi için başvurular başladı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan projenin adı "İlk Evim, İlk İş Yerim" olarak açıklandı.

1 milyonun üzerinde başvuru

500 bin konutlu proje için vatandaşlar dün sabah saatlerinden itibaren bankalara akın etti.

Projeye ilk gün başvuranların sayısı 865 bine ulaşırken, son gelen bilgilere göre ikinci günde ise başvuru sayısı 1 milyonu geçti.

Son gün 31 Ekim

'14 Eylül- 31 Ekim 2022' tarihleri arasında kabul edilen başvurular, e-Devlet üzerinden '28 Ekim' tarihinde sona erecek.

Başvurular, yoğunluğu önlemek amacıyla T.C. numarasının son hanesine göre kademeli yapılıyor.

Başvurular kademeli yapılıyor

Bu kapsamda; "T.C. kimlik numarasının son hanesi; 0 olan vatandaşlar 14 Eylül Çarşamba günü başvuru yaparken, 2 olan vatandaşlar 15 Eylül Perşembe, 4 olan vatandaşlar 16 Eylül Cuma, 6 olan vatandaşlar 17 Eylül Cumartesi, 8 olan vatandaşlar 18 Eylül Pazar günü" başvuru yapabilecek.

19 Eylül tarihinden itibaren ise sınırlama olmaksızın başvurular alınacak.